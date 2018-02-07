Сестра Ким Чен Ына посетит Олимпиаду в Южной Корее

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына посетит церемонию открытия Зимних Олимпийских игр, которые будут проходить в Южной Корее, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

28-летняя Ким Е Чжон - младшая сестра Ким Чен Ына, в прошлом году ставшая новым членом политбюро правящей Трудовой партии Кореи.

Ким Е Чжон стала второй женщиной в истории КНДР, занявшей ключевой пост в северокорейском правительстве. Первой была Ким Гён Хи – сестра бывшего генсека КНДР Ким Чен Ира.

Известно, что Чжон внесена в санкционный список США в связи с причастностью к нарушениям прав человека в КНДР.

Ранее сообщалось, что в Южную Корею прибыла северокорейская делегация из 280 человек, 229 из которых - члены ансамбля болельщиц. В делегацию входит также 21 журналист и члены северокорейского Олимпийского комитета.

Напомним, что Южная Корея предложила начать переговоры на высшем уровне с Северной Кореей 1 января. Это предложение поступило после новогоднего обращения северокорейского лидера, в котором он заявил, что он открыт для переговоров с Сеулом.