    Сьерра-Леоне в ноябре будет председательствовать в Совете Безопасности ООН

    Другие страны
    • 03 ноября, 2025
    • 23:08
    Сьерра-Леоне в ноябре будет председательствовать в Совете Безопасности ООН

    Сьерра-Леоне в ноябре примет председательство в Совете Безопасности ООН.

    Как передает американское бюро Report, об этом заявил постоянный представитель страны при ООН и председатель Совбеза на ноябрь месяц, посол Майкл Имран Кану, на пресс-конференции в Нью-Йорке.

    По словам дипломата, в течение месяца Совет обсудит ряд важных вопросов. 17 ноября состоятся высокоуровневые дебаты на тему конфликтов и продовольственной безопасности, в которых примут участие президент Сьерра-Леоне Джулиус Маада Био и высокопоставленные представители международных организаций.

    Также в ноябре запланирован брифинг по укреплению мира и борьбе с терроризмом в Западной Африке. Кроме того, Сьерра-Леоне и Гайана намерены представить проект новой резолюции в сфере международного мира и безопасности. Совет рассмотрит ситуацию в Судане, Йемене, Сирии, Ливии и на Ближнем Востоке.

    Кану отметил, что в течение месяца Совбез проведет предварительные консультации по выборам нового Генерального секретаря ООН, а совместное письмо руководителей Совбеза и Генассамблеи ожидается к концу года.

    Посол подчеркнул, что в ноябре заседание по Украине не планируется: "Мы поддерживаем немедленное установление режима прекращения огня в Украине и уважение суверенитета этой страны".

