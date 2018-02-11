 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Серия убийств в США: мужчина застрелил четырех человек, а потом покончил с собой

    Правоохранительные органы не знают, какими мотивами руководствовался преступник

    Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Мужчина застрелил четырех человек на территории округа Джонсон в штате Кентукки (США) и совершил самоубийство.

    Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в субботу в Facebook управление окружного шерифа.

    Как следует из заявления, стражи порядка получили информацию о стрельбе в северной части округа. Прибыв на место, они выяснили, что два человека были застрелены. Подозреваемый в их убийстве скрылся на машине, он был объявлен в розыск. В поисках участвовала полиция штата.

    Позже в этот же день сотрудники правоохранительных органов обнаружили автомобиль подозреваемого в городе Пейнтсвилл, рядом с жилым домом. В нем они нашли тела двух человек, по данным властей, тоже убитых преступником. Сам он покончил с собой до приезда полиции.

    В управлении шерифа пока не сообщили, какими мотивами руководствовался преступник.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi