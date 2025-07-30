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Замглавы МИД РФ обсудил с генсеком ООН ситуацию на Ближнем Востоке

Замглавы МИД РФ обсудил с генсеком ООН ситуацию на Ближнем Востоке Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем ситуацию на Ближнем Востоке.
Другие страны
30 июля 2025 г. 20:40
Замглавы МИД РФ обсудил с генсеком ООН ситуацию на Ближнем Востоке

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем ситуацию на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Report ссылаясь на Министерство иностранных дел России.

"29 июля в Нью-Йорке на полях Международной конференции высокого уровня в поддержку двугосударственного решения палестино-израильского конфликта заместитель главы МИД России Вершинин встретился с генсекретарем ООН Гутерришем. В центре развернутого обмена мнениями - развитие ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на положение на оккупированной палестинской территории, а также в соседних Сирии и Ливане", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, стороны затронули актуальные темы повестки дня ООН: ход подготовки к мероприятиям в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи, функционирование Секретариата и вопросы комплексной реформы организации.

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