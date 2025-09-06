Серфер погиб после нападения акулы в Австралии

Серфер, подвергшийся в субботу нападению акулы на пляже Лонг-Риф на севере Сиднея, скончался от полученных травм.

Как сообщает Report со ссылкой на австралийские СМИ, акула атаковала жертву, личность которого пока не установлена, примерно в 100 метрах от берега.

Другие серферы вытащили пострадавшего на берег, однако он потерял слишком много крови и скончался на месте происшествия.

Вид напавшей акулы пока неизвестен. Два фрагмента разрезанной пополам доски для серфинга были отправлены на экспертизу, а власти задействовали беспилотники и водные мотоциклы для поиска хищника. В целях безопасности пляжи в этом районе были закрыты.

Это первый смертельный случай нападения акулы в Сиднее с февраля 2022 года, когда четырехметровая акула убила британского инструктора по дайвингу. До этого нападения акул на людей в этом районе не регистрировались с 1963 года. По данным сиднейского зоопарка Таронга, в 2025 году в Австралии произошло еще три нападения акул со смертельным исходом.