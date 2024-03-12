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Сербский политолог: ЕС продолжает оказывать давление на Сербию из-за выборов

Сербский политолог: ЕС продолжает оказывать давление на Сербию из-за выборов Правительство Сербии согласилось на проведение повторных муниципальных выборов в Белграде чтобы не допустить новых протестов.
Другие страны
12 марта 2024 г. 13:46
Сербский политолог: ЕС продолжает оказывать давление на Сербию из-за выборов

Правительство Сербии согласилось на проведение повторных муниципальных выборов в Белграде, чтобы не допустить новых протестов.

Об этом Report сказал сербский политолог Огнен Гогич.

Ранее эксперт отмечал, что Запад скорее всего продолжит оказывать политическое давление на сербское правительство.

"Я бы сказал, что было оказано совместное давление как в самой стране, так и извне, со стороны ЕС. Были собраны комиссии, проведены расследования, подготовлены отчеты и так далее. Они [ЕС] критично отнеслись к процессу выборов, прошедших в Белграде", - отметил он.

Объявление повторных муниципальных выборов было принято правящей Сербской прогрессивной партией (СПС) после протестов оппозиции. По мнению эксперта, таким образом СПС стремится удовлетворить как запросы сербской оппозиции, так и международного сообщества в лице ЕС.

Несмотря на протесты в декабре 2023 года из-за того, что оппозиция была не согласна с результатами парламентских выборов в Сербии, эксперт уверен, что правящая партия сохранит свою власть, поскольку оппозиция больше не оспаривает их.

"Вопрос не в том, будет ли у нас правительство, оно точно будет. Вопрос заключается во внеочередных муниципальных выборах в столице Белграде", - подчеркнул он.

Гогич считает, что определить исход предстоящих выборов сложно, поскольку преимущество может быть у оппозиции.

"Говоря о внешней политике мы можем сказать, что сербский президент преуспел в политическом равновесии. И мне кажется, что в международном сообществе существует консенсус по поводу того, что он именно тот, кто нужен Сербии", - подытожил он, добавив, что изменений во внешней политике страны ожидать не стоит.

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Версия на английском языке Serbian political scientist: EU continues to put pressure on Serbia over elections
Версия на азербайджанском языке Serbiyalı politoloq: Aİ Serbiyaya seçkilərə görə təzyiqlərini davam etdirir

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