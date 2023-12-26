Эксперт: Запад пытается оказать давление на Вучича

Сербия может ожидать усиления протестного движения, поскольку, Запад будет продолжать его поддерживать.

Сербии следует ожидать, что внешние силы продолжат поддерживать деструктивные силы в стране, что может усилить протестное движение.

Об этом Report сказал политолог Огнен Гогич, комментируя внутриполитическую ситуацию в его стране после выборов.

Эксперт отметил, что Запад стремится влиять на сложившуюся ситуацию во внутренней политике Сербии с целью оказать давление на президента Вучича.

“Я бы сказал, что Запад хочет в какой-то степени сбалансировать власть Вучича. Они, вероятнее всего, поддержат оппозицию, потому что, если власть Вучича будет слишком сильна, он может быть не столь сговорчивым”, - сказал он.

Эксперт напомнил, что президент Сербии Александр Вучич встретился с российским послом в стране Александром Боцан-Харченко, обсудив прошедшие после выборов протесты. Он также отметил активное цитирование сербскими проправительственными СМИ официального представителя МИД РФ Марию Захарову с критикой в адрес оппозиции.

Политолог сказал, что поддержка протестов является способом "сбалансировать власть Вучича".

Одной из главной причин разногласий Сербии с западными странами эксперт обозначил вопрос введения санкций против РФ: “ЕС и США постоянно повторяют, что Сербии необходимо согласовывать свою внешнюю политику с ЕС и ввести санкции против России. Это главный вопрос разногласий между Сербией и Западом. Кроме того, они жалуются на Китай и его инвестиции в Сербию.”

Гогич считает, что Европейский Союз обеспокоен тем, что проводимые в этой стране выборы недостаточно демократичны. И хотя Сербия является кандидатом на вхождение в ЕС, по мнению эксперта Белграду не стоит рассчитывать на скорое вступление, что позволяет президенту Вучичу не оглядываться на политику ЕС.

Однако, несмотря на внутриполитические разногласия, сербские партии показывают солидарность по ряду проблем внешнеполитического характера. По словам эксперта, например в вопросе санкций против России или отказа от Косова.

"Между политическими партиями нет существенных разногласий по этим вопросам. Даже оппозиционные партии выступают против любого соглашения с Косово, которое включало бы признание. В этом отношении правительство и оппозиция сходятся во мнениях. Существуют некоторые различия в отношении к России. Некоторые оппозиционные партии выступают за дистанцирование от нее и согласование внешней политики с ЕС. Однако эти партии никогда не смогут добиться большинства в парламенте для принятия подобного решения. В результате, даже если оппозиция придет к власти, ничего существенного во внешней политике Сербии не изменится", - считает эксперт.