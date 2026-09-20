Сербия высвободит часть запасов дизеля для предотвращения роста цен
- 20 сентября, 2026
- 14:34
Сербия направит на рынок 20 тыс. тонн дизельного топлива из резервов страны для предотвращения роста цен.
Как передает Report, об этом сообщил президент республики Александар Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии.
При этом он выразил опасения, что ситуация в зимний период может оказаться непростой.
"Меня беспокоит то, какая зима нас ждет, но мы осознаем нашу цель... Мы должны сохранить стабильность, мир и обеспечить бесперебойное снабжение рынка, гарантируя потребителям доступ к нефтепродуктам и газу. Это будет непросто, но я верю, что мы справимся", - заявил Вучич.
По словам сербского лидера, власти будут удерживать цены на более низком уровне, чем в других странах, так долго, как это возможно. При этом Вучич указал, что Белград не может влиять на мировые цены на нефть из-за отсутствия собственной добычи.
Ранее он предупредил, что Европу ждут серьезные экономические проблемы из-за роста мировых цен на углеводороды и топливо.