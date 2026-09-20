Сербия высвободит часть запасов дизеля для предотвращения роста цен

Сербия направит на рынок 20 тыс. тонн дизельного топлива из резервов страны для предотвращения роста цен.

Как передает Report, об этом сообщил президент республики Александар Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии.

При этом он выразил опасения, что ситуация в зимний период может оказаться непростой.

"Меня беспокоит то, какая зима нас ждет, но мы осознаем нашу цель... Мы должны сохранить стабильность, мир и обеспечить бесперебойное снабжение рынка, гарантируя потребителям доступ к нефтепродуктам и газу. Это будет непросто, но я верю, что мы справимся", - заявил Вучич.

По словам сербского лидера, власти будут удерживать цены на более низком уровне, чем в других странах, так долго, как это возможно. При этом Вучич указал, что Белград не может влиять на мировые цены на нефть из-за отсутствия собственной добычи.

Ранее он предупредил, что Европу ждут серьезные экономические проблемы из-за роста мировых цен на углеводороды и топливо.