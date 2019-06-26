​Сербия опасается гуманитарной катастрофы на севере Косово

Сербское руководство опасается гуманитарной катастрофы в Косово, где местным сербам не хватает продуктов питания из-за введенных косовоалбанскими властями пошлин в размере 100% на товары из центральной Сербии.

Об этом сообщил министр торговли Расим Ляйич, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Введенные в конце ноября 2018 года властями самопровозглашенной республики Косово таможенные пошлины на товары из Сербии в размере 100% ранее привели к заморозке диалога Белграда и Приштины при посредничестве ЕС.

По словам главы сербского минторга, после того как спецподразделения косовской полиции в конце мая вторглись на населенный сербами север края, был усилен и контроль над грузовым транспортом. Ляйич уточнил, что с момента введения пошлин 28 ноября до 24 июня в Косово поступило на 228 миллиона евро меньше товаров из центральной Сербии, чем в прошлом году. Цены на продукты питания в крае, по его данным, при этом выросли на 5,3%. На сербском севере Косово отмечается дефицит продуктов питания.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.

Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.