Сербия объявила траур по погибшим в результате массового убийства в Черногории

Правительство Сербии на заседании с участием президента республики Александра Вучича приняло решение об объявлении 5 января траура в связи со стрельбой в Черногории, унесшей жизни 12 человек, в том числе двоих детей.

Правительство Сербии на заседании с участием президента республики Александра Вучича приняло решение об объявлении 5 января траура в связи со стрельбой в Черногории, унесшей жизни 12 человек, в том числе двоих детей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном заявлении кабмина.

"Члены правительства по предложению президента республики приняли решение объявить воскресенье, 5 января, днем траура в Сербии в связи с трагедией и убийством 12 человек в Цетинье", - отметили в правительстве.

Вучич обратился к МВД и Агентству безопасности и информации с просьбой "продолжать проверку всех лиц, представляющих интерес с точки зрения безопасности, ускорить изъятие нелегального оружия, а также дополнительно проверять законное оружие".