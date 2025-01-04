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Сербия объявила траур по погибшим в результате массового убийства в Черногории

Сербия объявила траур по погибшим в результате массового убийства в Черногории Правительство Сербии на заседании с участием президента республики Александра Вучича приняло решение об объявлении 5 января траура в связи со стрельбой в Черногории, унесшей жизни 12 человек, в том числе двоих детей.
Другие страны
4 января 2025 г. 16:58
Сербия объявила траур по погибшим в результате массового убийства в Черногории

Правительство Сербии на заседании с участием президента республики Александра Вучича приняло решение об объявлении 5 января траура в связи со стрельбой в Черногории, унесшей жизни 12 человек, в том числе двоих детей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном заявлении кабмина.

"Члены правительства по предложению президента республики приняли решение объявить воскресенье, 5 января, днем траура в Сербии в связи с трагедией и убийством 12 человек в Цетинье", - отметили в правительстве.

Вучич обратился к МВД и Агентству безопасности и информации с просьбой "продолжать проверку всех лиц, представляющих интерес с точки зрения безопасности, ускорить изъятие нелегального оружия, а также дополнительно проверять законное оружие".

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Версия на английском языке Serbia declares day of mourning for Montenegro mass shooting victims

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