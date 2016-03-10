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    ​Сербия объявила режим ЧС на территории всей страны из-за наводнений

    В стране прошли ливневые дожди, в результате которых из берегов вышли реки

    Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Правительство Сербии вечером в четверг объявило режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на территории всей страны из-за угрозы наводнений.

    Как передает Report, по сообщению пресс-службы правительства, режим ЧС вводится "как превентивная мера, которая облегчит и ускорит работу всех органов Республики Сербии по защите жизни и безопасности граждан и имущества, а также при ликвидации последствий наводнений".

    В минувшие дни над значительной частью территории Сербии прошли ливневые дожди, которые привели к выходу рек из берегов и затоплению отдельных районов. По прогнозам метеорологов, осадки продолжатся до вторника.

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