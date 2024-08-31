Закупка французских истребителей Rafale не повлияет на отношения Сербии с РФ

Подписание Сербией соглашения о закупке у Франции самолетов Rafale не окажет негативного влияния на отношения Белграда и Москвы.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил вице-премьер Сербии Александар Вулин.
По его словам, реакция российского руководства на сделку подтвердила уважительное отношение РФ к балканской республике.
"Закупка самолетов Rafale была осуществлена по военным и практическим причинам и никоим образом не окажет негативного влияния на отношения Республики Сербия и Российской Федерации. Сербия остается военно-нейтральной страной", - подчеркнул Вулин.