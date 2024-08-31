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Закупка французских истребителей Rafale не повлияет на отношения Сербии с РФ

Закупка французских истребителей Rafale не повлияет на отношения Сербии с РФ Подписание Сербией соглашения о закупке у Франции самолетов Rafale не окажет негативного влияния на отношения Белграда и Москвы.ния Белграда и Москвы. Реакция российского руководства на сделку подтвердила уважительное отношение РФ к балканской республике.
Другие страны
31 августа 2024 г. 15:09
Закупка французских истребителей Rafale не повлияет на отношения Сербии с РФ

Подписание Сербией соглашения о закупке у Франции самолетов Rafale не окажет негативного влияния на отношения Белграда и Москвы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил вице-премьер Сербии Александар Вулин.

По его словам, реакция российского руководства на сделку подтвердила уважительное отношение РФ к балканской республике.

"Закупка самолетов Rafale была осуществлена по военным и практическим причинам и никоим образом не окажет негативного влияния на отношения Республики Сербия и Российской Федерации. Сербия остается военно-нейтральной страной", - подчеркнул Вулин.

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