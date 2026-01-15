Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    

    Сербия и Венгрия намерены к концу недели договориться о покупке венгерской MOL доли РФ в NIS

    Сербия и Венгрия рассчитывают к концу недели договориться о покупке венгерской MOL доли российских акционеров в сербской энергокомпании NIS.

    Как передает Report со ссылкой на сербские СМИ, об этом заявила министр энергетики Сербии Дубравка Джедович Ханданович по итогам встречи с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

    "Мы обсудили переговоры, которые ведутся между российскими акционерами NIS и венгерской компанией MOL, а также некоторыми другими потенциальными партнерами. И цель состоит в том, чтобы завершить эти переговоры к концу недели, чтобы подписать обязывающее соглашение о передаче права собственности, то есть о выходе из NIS российских акционеров и выкупе их доли новыми владельцами", - сказала Джедович Ханданович.

    По ее словам, после этого будет направлен запрос в администрацию США о продлении лицензии.

    "В этом контексте мы обсудили межгосударственное соглашение, которое мы хотели бы заключить", - сказала Джедович Ханданович.

    Сийярто в свою очередь сообщил, что компания MOL хочет получить контрольный пакет акций NIS.

    Как сообщалось, 10 января США ввели санкции против двух российских нефтяных компаний - "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза", а также их дочерних компаний. В SDN List включена и сербская "дочка" "Газпром нефти" - NIS. Сербский президент Александр Вучич сообщал что США требуют от Сербии полного вывода российского капитала из NIS в течение 45 дней. При этом он напоминал, что правительство Сербии в 2008 году продало контроль в NIS российской "Газпром нефти", и за прошедшие годы NIS способствовала получению значительных доходов в бюджет Сербии, а также развитию многих проектов.

    

