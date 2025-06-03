Сербия и США проведут консультации по развитию сотрудничества в сфере обороны

Сербия и США готовятся к проведению двусторонних оборонных консультаций, на которых планируется обсудить пути дальнейшего развития сотрудничества в сфере безопасности.

Сербия и США готовятся к проведению двусторонних оборонных консультаций, на которых планируется обсудить пути дальнейшего развития сотрудничества в сфере безопасности.

Как передает Report , об этом сообщило правительство республики по итогам встречи главы Минобороны Братислава Гашича с временным поверенным в делах посольства США в Белграде Александром Титоло.

"Долгосрочный стратегический курс Сербии заключается в сохранении статуса военно-нейтрального государства. Страна открыта к углублению сотрудничества со всеми релевантными участниками в области международных отношений, безопасности и обороны", - заявил Гашич.

Он выразил "особое удовлетворение стабильной динамикой сотрудничества между Сербией и США в сфере обороны".

"Министр отметил важность взаимодействия между Сербией и США в военном, военно-техническом, военно-экономическом и военно-образовательном направлениях, выразив надежду, что предстоящие двусторонние оборонные консультации станут дополнительным стимулом к дальнейшему углублению сотрудничества", - указали в правительстве.

Титоло, в свою очередь, отметил успешное развитие сотрудничества между США и Сербией и подтвердил стремление к дальнейшему укреплению партнерства. Он также заверил, что США уважают военную нейтральность Сербии и выступают за сохранение открытых каналов взаимодействия.