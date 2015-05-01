Встреча контактной группы по Украине пройдет в Минске в ближайшие 10 дней

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Очередная встреча контактной группы по урегулированию конфликта в Украине пройдет в Минске в ближайшие 10 дней.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом в пятницу заявил представитель сепаратистской Донецкой народной республики в контактной группе Денис Пушилин.

"Это будет очень большая встреча. В ней примут участие представители всех сторон. Главная цель переговоров в столице Беларуси - запуск подгрупп. Найдены компромиссные решения по всем спорным вопросам. Важно теперь эту работу довести до логического завершения. Встреча в Минске состоится в ближайшие 10 дней", - заявил он.

Пушилин выразил надежду, что проведению мероприятия ничто не помешает.