Сенегал сообщил о готовности ввести войска в Гамбию

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Армия Сенегала заявила, что ее войска готовы войти на территорию Гамбии, если ее президент Яхья Джамме откажется сложить уйти в отставку.

Как передает Report, армия уже находится на границе двух государств.

«Мы готовы и ждем крайнего срока в полночь. Если политического решения найти не удастся, мы вмешаемся»,— приводит Reuters слова представителя армии Сенегала.

Ранее стало известно не только о приближении войск Сенегала к границе, но и о том, что Сенегал направил резолюцию Совбезу ООН с просьбой поддержать Экономическое сообщество стран Западной Африки, которое «предпринимает все возможные меры, чтобы воля народа Гамбии была учтена».

Напомним, господин Джамме проиграл на президентских выборах оппозиционеру Эндрю Бэрроу, но сообщил, что отказывается покидать свой пост. «Конец пришел. Прими это»,— обратился господин Бэрроу к предшественнику на посту главы государства.