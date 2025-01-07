Сенегал не согласовывал с Парижем вывод французских войск

Власти Сенегала не согласовывали с руководством Франции решение вывести из страны иностранные военные контингенты.

Власти Сенегала не согласовывали с руководством Франции решение о выводе из страны французских военных.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Сенегала Усман Сонко.

"Президент Эмманюэль Макрон заявил, что объявленный вывод французских военных был согласован с африканскими странами и Францией. Он полагает, что из простого удобства и вежливости Франция предоставила этим африканским странам такую возможность. В случае с Сенегалом это утверждение совершенно ошибочно. Никаких обсуждений или переговоров до сих пор не проводилось, и решение, принятое Сенегалом, продиктовано единственно его волей как свободной, независимой и суверенной страны", - написал он на своей странице в социальных сетях.

Сонко добавил, что Франция не имеет ни возможности, ни легитимности для обеспечения безопасности и суверенитета стран Африки. "Напротив, она часто способствовала дестабилизации в некоторых африканских странах, таких как Ливия, с катастрофическими последствиями для стабильности и безопасности Сахеля", - подчеркнул он.

По словам Сонко, африканские военные способствовали победе над фашистами во Второй мировой войне. "Если бы африканские солдаты, иногда мобилизованные силой, подвергавшиеся жестокому обращению и, наконец, преданные, не были развернуты во время Второй мировой войны для защиты Франции, эта страна, возможно, сегодня была бы немецкой", - заключил политик.

Ранее Макрон упрекнул африканские страны в отсутствии благодарности за помощь Парижа в борьбе с терроризмом в Сахеле.