Сенегал и Британия подписали договор о сотрудничестве в обороне и безопасности

Сенегал и Великобритания подписали первый в истории двусторонних отношений договор о сотрудничестве в области обороны и безопасности.

Сенегал и Великобритания подписали первый в истории двусторонних отношений договор о сотрудничестве в области обороны и безопасности.

Как передает Report , об этом сообщает информационное агентство Agence de Presse Senegalaise.

В соответствии с документом, две страны создают совместную военную комиссию. Дакар и Лондон договорились укреплять связи в сфере обороны и безопасности.

Подписи под договором поставили министр вооруженных сил Сенегала Эль-Хаджи Умар Юм и замглавы Минобороны Великобритании Джеймс Хиппи.

Согласно договору, Сенегал и Великобритания будут вести "совместную работу над укреплением региональной безопасности и стабильности, борьбу с организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков в Гвинейском заливе, а также бороться с нестабильностью и терроризмом в регионе Сахеля".