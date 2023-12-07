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Сенегал и Британия подписали договор о сотрудничестве в обороне и безопасности

Сенегал и Британия подписали договор о сотрудничестве в обороне и безопасности Сенегал и Великобритания подписали первый в истории двусторонних отношений договор о сотрудничестве в области обороны и безопасности.
Другие страны
7 декабря 2023 г. 08:23
Сенегал и Британия подписали договор о сотрудничестве в обороне и безопасности

Сенегал и Великобритания подписали первый в истории двусторонних отношений договор о сотрудничестве в области обороны и безопасности.

Как передает Report, об этом сообщает информационное агентство Agence de Presse Senegalaise.

В соответствии с документом, две страны создают совместную военную комиссию. Дакар и Лондон договорились укреплять связи в сфере обороны и безопасности.

Подписи под договором поставили министр вооруженных сил Сенегала Эль-Хаджи Умар Юм и замглавы Минобороны Великобритании Джеймс Хиппи.

Согласно договору, Сенегал и Великобритания будут вести "совместную работу над укреплением региональной безопасности и стабильности, борьбу с организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков в Гвинейском заливе, а также бороться с нестабильностью и терроризмом в регионе Сахеля".

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