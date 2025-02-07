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Сенатор: Упавший в Вашингтоне вертолет летел с отключенной системой ADS-B

Сенатор: Упавший в Вашингтоне вертолет летел с отключенной системой ADS-B Военный вертолет Black Hawk, столкнувшийся с пассажирским самолетом в небе над Вашингтоном, летел с отключенной системой безопасности.
Другие страны
7 февраля 2025 г. 13:05
Сенатор: Упавший в Вашингтоне вертолет летел с отключенной системой ADS-B

Военный вертолет Black Hawk, столкнувшийся с пассажирским самолетом в небе над Вашингтоном, летел с отключенной системой безопасности.

Как передает Report со ссылкой на телеканал CBC News, об этом заявил член сената США от штата Техас Тед Круз.

По его словам, в момент аварии на вертолете не работала система автоматического зависимого наблюдения-вещания (ADS-B). При этом законодатель выразил уверенность, что у пилотов не было причин отключать оборудование.

"Если не было веской причины для отключения ADS-B, связанной с национальной безопасностью, это не кажется оправданным. В данном случае вертолет выполнял учебный полет", - подчеркнул политик.

Также в материале приводятся слова председателя Национального совета по безопасности на транспорте США Дженнифер Хоменди. Она рассказала журналистам, что пока точно неизвестно, был ли вертолет в принципе оснащен ADS-B.

Напомним, что 29 января вертолет с тремя военными и самолет, на борту которого были 60 пассажиров и четверо членов экипажа, столкнулись близ аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. Обломки самолета и вертолета упали в Потомак, в авиакатастрофе никто не выжил.

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