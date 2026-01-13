Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Сенатор Марк Келли подал иск против главы Пентагона

    • 13 января, 2026
    • 04:56
    Сенатор Марк Келли подал иск против главы Пентагона

    Член Сената Конгресса США Марк Келли (демократ от штата Аризона) подал судебный иск в отношении главы Пентагона Пита Хегсета.

    Как передает Report, об этом сообщил портал Axios.

    По его данным, Келли, капитан первого ранга ВМС США в отставке, посредством административного иска пытается добиться отмены решения Пентагона о понижении его в звании. На прошлой неделе Хегсет сообщил в социальной сети X, что инициировал процедуру понижения Келли в ранге, сопроводив этот шаг письменным выговором с занесением в личное дело.

    В иске сенатор назвал решение главы Пентагона неконституционным и заявил, что подобные действия дают понять, что военные в отставке "будут подвергнуты преследованию, если будут высказываться против" политики президента США Дональда Трампа или министра обороны. Келли настаивает, что решение о понижении его в ранге нарушает первую поправку к Конституции США, гарантирующую свободу слова.

    В конце ноября 2025 года Хегсет поручил провести проверку в отношении Келли из-за его высказываний, которые, по утверждению Пентагона, содержали призывы к военнослужащим не выполнять спорные приказы командования.

