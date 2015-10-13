Сенатор Маккейн раскритиковал "ядерную" сделку с Ираном

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Глава комитета конгресса США по вооруженным силам, сенатор от штата Аризоны Джон Маккейн выступил в понедельник с резкой критикой сделки по иранскому атому, поскольку, по его мнению, она не решает задачу, которая была озвучена президентом Бараком Обамой, информирует Report со ссылкой на РИА Новости.

"Прошло меньше месяца после того, как администрация США защитила ядерную сделку с Ираном и, несмотря на заверения Обамы, госсекретаря (Джона — ред.) Керри и других в том, что это соглашение сможет усилить придерживающихся умеренных взглядов иранцев, ослабить сторонников жесткой линии и открыть новую эру в отношениях между нашими странами, похоже, что происходит обратное" — говорится в опубликованном заявлении на сайте Маккейна.

По его словам, "всего лишь за прошедшие пару недель "Иран отправил сотни вооруженных отрядов для поддержки сирийского президента Башара Асада. "Иран планирует в ближайшее время приобрести у России зенитные ракетные комплексы С-300, одни из самых продвинутых в мире", — напомнил он.