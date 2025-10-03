Сенат вновь проголосует по финансированию работы правительства

Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    Другие страны
    • 03 октября, 2025
    • 07:45
    Американский сенат вновь проголосует по продолжению финансирования работы правительства 3 октября, а в случае, если у законодателей в очередной раз не получится прийти к консенсусу, следующее голосование состоится 6 октября.

    Как передает Report, об этом заявил лидер большинства в верхней палате Джон Тун.

    "Сегодня у них будет четвертый шанс проголосовать за возобновление работы правительства, и если это не удастся, мы дадим им выходные, чтобы подумать, а затем вернемся и проголосуем в понедельник", - заявил он журналистам.

    Сенат "вряд ли" будет проводить голосование по финансированию правительства на выходных, отметил республиканец. Таким образом, временное прекращение работы правительственных учреждений в США может продлится как минимум до понедельника.

    Шатдаун в США начался в среду после того, как конгресс не смог принять пакет бюджетного финансирования на новый финансовый год.

