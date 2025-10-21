Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра

    Сенат США вновь не принял законопроект о финансах для правительства

    Другие страны
    • 21 октября, 2025
    • 03:43
    Сенат США вновь не принял законопроект о финансах для правительства

    Сенат Конгресса США в понедельник уже в 11-й раз за последние недели отклонил предложенный республиканцами законопроект, направленный на обеспечение финансирования работы федерального правительства, которое сейчас частично приостановлено.

    Как передает Report, трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN.

    В ходе процедурного голосования разработанный республиканцами и ранее одобренный Палатой представителей документ поддержали 50 членов верхней палаты Конгресса, против высказались 43. Для одобрения законопроекта требуются 60 голосов сенаторов.

    Сенат США Финансирование правительства законопроект
    ABŞ Senatı hökumətin maliyyələşməsi haqqında qanun layihəsini yenə qəbul etməyib

    Последние новости

    04:25

    Британские войска смогут сбивать беспилотники над военными объектами

    Другие страны
    03:43

    Сенат США вновь не принял законопроект о финансах для правительства

    Другие страны
    03:11

    Мака Бочоришвили: Грузия намерена углубить стратегическое партнерство с США

    В регионе
    02:50
    Фото

    Делегация Милли Меджлиса Азербайджана посетила Колумбию

    Милли Меджлис
    02:26

    Трамп: Демократы вскоре поддержат меры по прекращению шатдауна в США

    Другие страны
    01:40

    Трамп подтвердил начало работ по строительству нового банкетного зала - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    01:19

    Великобритания готова выделить $135 млн на размещение войск в Украине

    Другие страны
    00:24

    В Польше микроавтобус столкнулся с колонной американской военной техники

    Другие страны
    00:00

    Минуло пять лет со дня освобождения поселка Миндживан от оккупации

    Карабах
    Лента новостей