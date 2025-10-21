Сенат США вновь не принял законопроект о финансах для правительства
- 21 октября, 2025
- 03:43
Сенат Конгресса США в понедельник уже в 11-й раз за последние недели отклонил предложенный республиканцами законопроект, направленный на обеспечение финансирования работы федерального правительства, которое сейчас частично приостановлено.
Как передает Report, трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN.
В ходе процедурного голосования разработанный республиканцами и ранее одобренный Палатой представителей документ поддержали 50 членов верхней палаты Конгресса, против высказались 43. Для одобрения законопроекта требуются 60 голосов сенаторов.
