Сенат США вновь не принял законопроект о финансах для правительства

Сенат Конгресса США в понедельник уже в 11-й раз за последние недели отклонил предложенный республиканцами законопроект, направленный на обеспечение финансирования работы федерального правительства, которое сейчас частично приостановлено.

Как передает Report, трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN.

В ходе процедурного голосования разработанный республиканцами и ранее одобренный Палатой представителей документ поддержали 50 членов верхней палаты Конгресса, против высказались 43. Для одобрения законопроекта требуются 60 голосов сенаторов.