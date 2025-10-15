Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку

    Сенат США в восьмой раз не принял законопроект республиканцев о финансах

    Другие страны
    • 15 октября, 2025
    • 03:19
    Сенат США в восьмой раз не принял законопроект республиканцев о финансах

    Сенат Конгресса США уже в восьмой раз за последние недели отклонил предложенный республиканцами законопроект, направленный на обеспечение финансирования работы федерального правительства, которое сейчас частично приостановлено.

    Как передает Report, трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN.

    В ходе процедурного голосования 14 октября разработанный республиканцами и ранее одобренный Палатой представителей документ поддержали 49 членов верхней палаты Конгресса, против высказались 45. Для одобрения законопроекта требуются 60 голосов сенаторов.

    Частичная приостановка работы федерального правительства США (шатдаун) началась в полночь на 1 октября (08:00 по бакинскому времени) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не смогли прийти к согласию относительно ряда статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они по-прежнему не могут достичь договоренностей. Демократы и республиканцы обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.

    Согласно законодательству США, министерства и ведомства, отвечающие за обеспечение национальной безопасности и внешнеполитическую деятельность, продолжают работу в случае приостановки финансирования федерального правительства. Аналогичные требования предъявляются и к тем госслужащим, деятельность которых направлена на "защиту жизни и собственности". Те сотрудники госучреждений, которые вынуждены выходить на работу в подобных условиях, не получают жалование, однако оно обычно выплачивается им после того, как вопрос с поступлением средств урегулирован.

    Сенат США шатдаун Финансирование правительства

    Последние новости

    03:19

    Сенат США в восьмой раз не принял законопроект республиканцев о финансах

    Другие страны
    02:58

    Месси объявил о создании юношеского футбольного турнира

    Футбол
    02:23

    Британия отправит военных инструкторов в Молдову для обучения борьбе с дронами

    Другие страны
    01:51
    Фото

    Состоялась встреча президентов Турции и Грузии

    В регионе
    01:39

    Трамп посмертно наградил Кирка Президентской медалью Свободы

    Другие страны
    01:33

    ЧМ-2026: Состоялось еще 8 матчей отборочного этапа еврозоны

    Футбол
    01:10

    В Индии при пожаре в автобусе погибли не менее 20 человек

    Другие страны
    00:56
    Фото

    Госдепартамент США: Трамп завершил восемь войн за восемь месяцев

    Другие страны
    00:19

    Трамп: Аргентина не получит финансовой помощи США при утрате Милеем власти

    Другие страны
    Лента новостей