Сенат США утвердил генерала Джозефа Данфорда на пост главы Комитета начальников штабов

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Сенат Конгресса США в среду на заседании утвердил генерала Джозефа Данфорда на второй срок на посту председателя Комитета начальников штабов (КНШ) американских вооруженных сил.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, Голосование проходило по упрощенной процедуре, так как ни один член палаты не потребовал поименного голосования. Председатель КНШ - главный военный советник не только президента, но также министра обороны и Совета национальной безопасности при Белом доме. Это высшая воинская должность в ВС США. Как говорят сами сотрудники Пентагона, основная задача главы КНШ - доводить до сведения гражданского руководства страны мнение военных по тем или иным вопросам.

КНШ - планирующий и консультативный орган, не обладающий полномочиями по непосредственному управлению войсками