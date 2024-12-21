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Сенат США с опозданием принял законопроект о бюджете

Сенат США с опозданием принял законопроект о бюджете Верхняя палата конгресса США с опозданием поддержала законопроект о временном продлении финансирования федерального правительства, допустив формальный шатдаун.
Другие страны
21 декабря 2024 г. 10:08
Сенат США с опозданием принял законопроект о бюджете

Верхняя палата конгресса США с опозданием поддержала законопроект о временном продлении финансирования федерального правительства, допустив формальный шатдаун.

Как передает Report со ссылкой на ПРАЙМ, об этом свидетельствуют результаты голосования, которое транслировал телеканал C-Span.

"Отсчет шатдауна начался с полуночи по времени Вашингтона [09:00 утра по Баку], однако приостановка работы федеральных органов власти остается формальной, так как у правительства сейчас выходные дни", - говорится в информации.

Ранее законопроект приняла палата представителей. Теперь закон отправится на подпись действующему президенту США Джо Байдену. Он уже заявил, что поддержит новый проект закона.

Голосованию предшествовали прения и взаимные обвинения между республиканцами и демократами после того, как в четверг проект временного бюджета не набрал нужной поддержки в палате представителей.

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