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Сенат США поддержал сокращение бюджета на $9 млрд

Сенат США поддержал сокращение бюджета на $9 млрд Сенат США поддержал сокращение бюджета на 9 млрд долларов
Другие страны
17 июля 2025 г. 15:07
Сенат США поддержал сокращение бюджета на $9 млрд

Сенат США проголосовал за сокращение федерального бюджета на $9 млрд, что стало первой громкой политической победой американского президента Дональда Трампа.

Как передает Report, об этом сообщает портал The Hill.

По информации издания, несмотря на то, что эта победа скорее символическая, поскольку она сократит лишь одну десятую процента из федерального бюджета, республиканцы считают это важным достижением.

Пакет документов направили в Палату представителей для окончательного голосования. "Это небольшой, но важный шаг к финансовой осмотрительности, и мы все должны согласиться с тем, что он давно назрел", - сказал лидер большинства в Сенате Джон Тун.

Отметим, что Трампу не удалось принять пакет предложений об отмене резолюций на сумму $15 млрд долларов в течение его первого срока после того, как республиканцы в Сенате отказались от этого предложения.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Senatı büdcənin 9 milyard dollar azaldılmasını dəstəkləyib

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