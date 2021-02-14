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Сенат США оправдал Трампа на процессе по импичменту

Сенат США оправдал Трампа на процессе по импичменту Сенат США оправдал бывшего президента Дональда Трампа на процессе по импичменту.
Другие страны
14 февраля 2021 г. 01:00
Сенат США оправдал Трампа на процессе по импичменту

Сенат США оправдал бывшего президента Дональда Трампа на процессе по импичменту.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют промежуточные результаты голосования.

Импичмент не набрал необходимых двух третей голосов и, таким образом, Трамп был оправдан.

Напомним, что Трампа обвиняли в подстрекательстве к мятежу. После митинга Трампа 6 января толпа сторонников тогдашнего президента взяла штурмом Капитолий США и временно помешала утверждению итогов президентских выборов.

Отметим, что Трамп стал единственным в истории президентом США, который получил два импичмента в палате представителей, но был оба раза оправдан сенатом. Второй процесс в сенате проходил уже задним числом, после того как Трамп покинул пост президента.

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Версия на азербайджанском языке Senat impiçment prosesində Trampa bəraət qazandırdı

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