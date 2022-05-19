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Сенат США одобрил выделение еще 40 млрд долларов на помощь Украине

Сенат США одобрил выделение еще 40 млрд долларов на помощь Украине Сенат США одобрил выделение еще 40 млрд долларов на помощь Украине.
Другие страны
19 мая 2022 г. 21:25
Сенат США одобрил выделение еще 40 млрд долларов на помощь Украине

Сенат США утвердил новый пакет помощи Украине на рекордные 40 миллиардов долларов, отправив законопроект на подпись президенту Джозефу Байдену.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, инициативу, ранее одобренную палатой представителей, поддержал 51 из 100 сенаторов.

Пакет включает военную, экономическую и гуманитарную помощь Киеву, а также различные ассигнования, прямо или косвенно связанные с ситуацией в Украине.

Изначально Байден запрашивал у конгресса 33 миллиарда.

Белый дом, госдепартамент и Пентагон призывали законодателей поторопиться, предупреждая, что к 19 мая финансовые возможности США помогать Украине будут исчерпаны.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Senatı Ukraynaya milyard dollarlıq yardım paketini təsdiqləyib

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