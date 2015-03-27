Сенат США одобрил поправку, которая позволит быстро усилить давление на Иран

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/Сенат США в четверг вечером единогласно поддержал поправку к бюджетной резолюции, которая призвана дать палате возможность оперативно усилить санкции против Ирана, если Тегеран нарушит условия соглашения по его ядерной программе.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, за это решение отдали голоса все 100 сенаторов. Автором поправки выступил сенатор-республиканец от штата Иллинойс Марк Кирк. По его словам, приняв такое решение, палата "проголосовала за безопасность Соединенных Штатов и Израиля".

Сам документ предусматривает принцип введения санкций в отношении Ирана за срыв соглашений. Кроме того, он позволяет Конгрессу пойти на такие меры, если президент США не сможет убедить парламентариев в том, что Тегеран выполняет все условия договоренностей.

Поправка будет вноситься в резолюцию сената по проекту федерального бюджета на 2016 финансовый год. Данная резолюция не имеет силы самостоятельного закона, однако она будет учитываться при подготовке бюджета.

На данный момент сенат продолжает обсуждать данный документ. В пятницу сенаторы обязаны принять его в целом.