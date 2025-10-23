Сенат США не принял законопроект республиканцев о финансах для правительства

Сенат Конгресса США 22 октября уже в двенадцатый раз за последние недели отклонил предложенный республиканцами законопроект, направленный на обеспечение финансирования работы федерального правительства, которое сейчас частично приостановлено.

Как передает Report, трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN.

В ходе процедурного голосования разработанный республиканцами и ранее одобренный Палатой представителей документ поддержали 54 членов верхней палаты Конгресса, против высказались 46. Для одобрения законопроекта требуются 60 голосов сенаторов.

Президент США Дональд Трамп ранее выражал убежденность в том, что демократы в Конгрессе вскоре поддержат упомянутый документ. Внесенный демократами законопроект о продолжении финансирования правительства Сенат ранее также отклонял не менее семи раз.

Частичная приостановка работы федерального правительства США началась в полночь на 1 октября (08:00 мск) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не смогли прийти к согласию относительно ряда статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они по-прежнему не могут достичь договоренностей. Демократы и республиканцы обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.