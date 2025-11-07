Сенат США не принял резолюцию с требованием не применять силу против Венесуэлы

Сенат Конгресса США не поддержал резолюцию с требованием к администрации президента Дональда Трампа не применять военную силу против Венесуэлы без одобрения законодателей.

Как передает Report, трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN.

Документ поддержали 49 членов верхней палаты Конгресса, против высказался 51. Для одобрения резолюции требовалось большинство голосов.

В резолюции подчеркивается, что администрации Трампа не следует допускать участия американских сил "в военных действиях на территории Венесуэлы или против нее, которые не были разрешены Конгрессом". В документе подчеркивается, что лишь законодательный орган обладает полномочиями объявлять войну.

"Конгресс пока не объявлял войну Венесуэле или какому-либо лицу или организации в Венесуэле, а также не принял какой-либо законопроект, разрешающий применение военной силы на территории Венесуэлы или против нее", - подчеркивается в резолюции.