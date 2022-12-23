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Сенат Конгресса США утвердил проект бюджета объемом почти $1,7 трлн

Сенат Конгресса США утвердил проект бюджета объемом почти $1,7 трлн Сенат Конгресса США одобрил в четверг проект бюджета страны на 2023 финансовый год (завершается 30 сентября) объемом около $1,7 трлн, он предусматривает выделение $44,9 млрд на помощь Киеву.
Другие страны
23 декабря 2022 г. 00:49
Сенат Конгресса США утвердил проект бюджета объемом почти $1,7 трлн

Сенат Конгресса США одобрил в четверг проект бюджета страны на 2023 финансовый год (завершается 30 сентября) объемом около $1,7 трлн, он предусматривает выделение $44,9 млрд на помощь Киеву.

Как передает Report со ссылкой на телеканал C-SPAN, совокупный объем трат, предусмотренный данным бюджетом, будет выше, чем в 2022 году, когда этот показатель был заложен на уровне $1,52 трлн. Большая часть средств - $858 млрд - пойдет на оборону, на не связанные с обороной траты выделено $722,5 млрд. В американском бюджете на нынешний год на оборону было заложено примерно на 10% меньше (около $782 млрд).

На экстренную поддержку Украины, а также союзников по НАТО Вашингтон намерен выделить $44,9 млрд. Часть средств предназначается на подготовку украинских военных и пополнение запасов вооружений, переданных Киеву. При этом в бюджете на нынешний год общая поддержка Украины была предусмотрена на уровне $13,6 млрд. Это почти в три раза меньше, чем намечено в 2023 году.

Свыше $300 млн выделяется на "противодействие влиянию России", в том числе на поддержку "энергетической независимости и экономической стабильности" стран, "находящихся под давлением" РФ. В проект бюджета также была включена поправка, позволяющая изымать замороженные в результате санкций активы бизнесменов РФ для их передачи Украине.

В ближайшее время проект федерального бюджета рассмотрит Палата представителей Конгресса США. В случае утверждения документа нижней палатой он поступит на подпись президенту страны Джо Байдену.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Konqresinin Senatı 1,7 trilyon dollarlıq büdcə layihəsini təsdiqləyib

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