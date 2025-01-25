Сенат Конгресса США утвердил Пита Хегсета на пост главы Пентагона

Сенат Конгресса США утвердил Пита Хегсета на пост министра обороны.

Сенат Конгресса США утвердил Пита Хегсета на пост министра обороны.

Как передает Report , мнения в верхней палате насчет этой кандидатуры разделились поровну, из-за чего своим правом голоса воспользовался вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс. Он по Конституции США председательствует в верхней палате Конгресса.

Отметим, что 44-летний Хегсет является ветераном ВС США, участником боевых действий. Имеет звание майора сухопутных войск и боевую награду. Офицерское звание он получил благодаря службе в Национальной гвардии родного для него штата Миннесота. На протяжении восьми лет Хегсет работает на телеканале Fox News. Он также написал несколько книг и возглавлял две организации по защите прав ветеранов. Учился в Принстонском и Гарвардском университетах.

Ранее на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената по кандидатуре Хегсета были затронуты темы пьянства на рабочем месте и супружеской неверности, а законодатели от Демократической партии выразили мнение, что Хегсет недостаточно квалифицирован для поста главы Пентагона. Но комитет утвердил его кандидатуру.