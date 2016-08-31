Сенат Бразилии одобрил импичмент Роуссефф

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Сенат Бразилии в среду проголосовал за окончательный импичмент президента страны Дилмы Роуссефф.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, за импичмент отдал свои голоса 61 сенатор, против отставки Роуссефф проголосовали 20 человек. Для импичмента его сторонникам необходимо было собрать 54 голоса сенаторов.

Роуссефф уходит с поста президента. Потеряет ли она на восемь лет с 2019 года право занимать государственные должности, определит отдельное голосование. Еще предстоят две апелляции ее защиты в Верховном суде страны, а затем не исключено обращение в международные судебные инстанции, сообщил ранее ее адвокат Эдуарду Кардозу.

Временным главой государства до выборов 2018 года становится вице-президент Мишел Темер.