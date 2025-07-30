Семья попавшей под камнепад олимпийской чемпионки подтвердила ее гибель

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону немка Лаура Дальмайер погибла в результате камнепада в горах в Пакистане.

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону немка Лаура Дальмайер погибла в результате камнепада в горах в Пакистане.

Как передает Report, об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на семью спортсменки.

По их словам, Дальмайер в своем завещании просила оставить ее тело в горах в случае гибели.

Отметим, что операция по спасению 31-летней спортсменки продолжалась с 29 июля. Она попала под камнепад 28 июля в горах Каракорум при восхождении на Пик Лайла на высоте около 5,7 тыс. м.

Дальмайер на Играх 2018 года в Пхёнчхане победила в спринте и гонке преследования, а также стала третьей в индивидуальной гонке. Она становилась семикратной чемпионкой мира, обладательницей Большого хрустального глобуса 2017 года.