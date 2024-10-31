Семь стран запросили заседание СБ ООН из-за ракетных пусков КНДР

Великобритания, Мальта, Словения, США, Франция, Южная Корея и Япония запросили на 4 ноября заседание Совета безопасности ООН в связи с ракетным пуском КНДР.

Великобритания, Мальта, Словения, США, Франция, Южная Корея и Япония запросили на 4 ноября заседание Совета безопасности ООН в связи с ракетным пуском КНДР.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил источник во всемирной организации.

Решение о проведении заседания по этой теме будет принимать постоянное представительство Великобритании при ООН, к которому перейдет председательство в Совбезе в ноябре.

По данным Минобороны Японии, запущенная КНДР ракета находилась в полете рекордные 86 минут и за это время поднялась на максимальную за все время высоту более 7 тыс. км. Она преодолела расстояние в 1 тыс. км и упала примерно в 200 км к западу от японского острова Окусири вблизи Хоккайдо за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что на месте испытаний лидер КНДР Ким Чен Ын подчеркнул, что республика не изменит курс, предусматривающий укрепление ядерных вооруженных сил.