Семь стран потребовали от России прекратить бомбардировки гражданского населения в Сирии

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Турция, США, Германия, Великобритания, Франция, Катар и Саудовская Аравия потребовали от России незамедлительно прекратить бомбардировки гражданского населения и оппозиции, и сосредоточить усилия на борьбе с "Исламским государством". Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, в совместном заявлении, в частности, говорится:

"Правительства Турции, США, Германии, Великобритании, Франции, Катара и Саудовской Аравии, касательно последних военных действий Российской Федерации в Сирии, заявляют следующее:

Мы выражаем глубокую озабоченность в связи с военной активностью Российской Федерации в Сирии, в частности, воздушными атаками ВВС России в городах Хама, Хомс и Идлиб, которые были направлены не против ИГ, и стали причиной потерь среди гражданского населения.

Подобные действия способствуют лишь нагнетанию напряженности, и не приведут ни к чему, кроме роста экстремизма и радикализации. Требуем от Российской Федерации прекратить агрессию против гражданского населения и оппозиции, и сосредоточить усилия на борьбе против ИГ".

Отметим, что российская сторона заявляет, что удары наносятся по командным пунктам боевиков ИГ.