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Семь стран ЕС начали выдавать сертификаты вакцинации

Семь стран ЕС начали выдавать сертификаты вакцинации Семь стран Евросоюза - Болгария, Дания, Германия, Греция, Польша, Хорватия и Чехия - с 1 июня начали выдавать сертификаты вакцинации, которые призваны облегчить свободное передвижение по ЕС
Другие страны
1 июня 2021 г. 14:44
Семь стран ЕС начали выдавать сертификаты вакцинации

Семь стран Евросоюза - Болгария, Дания, Германия, Греция, Польша, Хорватия и Чехия - с 1 июня начали выдавать сертификаты вакцинации, которые призваны облегчить свободное передвижение по ЕС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Еврокомиссии (ЕК), распространенном сегодня в Брюсселе.

"Уже сегодня семь государств-членов - Болгария, Чехия, Дания, Германия, Греция, Хорватия и Польша - начали выдавать первые сертификаты ЕС, в то время как некоторые страны решили запустить цифровой сертификат только тогда, когда все функции будут развернуты по всей стране", - отмечается в нем.

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