Семь полицейских получили ранения в ходе массовых беспорядков в швейцарском Цюрихе

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Семь полицейских получили травмы в результате массовых беспорядков, произошедших ночью в швейцарском Цюрихе. Пострадавших пришлось госпитализировать.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, беспорядки вспыхнули на улицах города незадолго до полуночи. Около 200 манифестантов, прикрывавшие лица масками, вооруженные железными прутьями и палками, стали целенаправленно нападать на полицейских, разбивать витрины, грабить магазины, поджигать автомобили и мусорные контейнеры. В стражей порядка летели камни и пиротехнические средства. В патрульную машину бросили факел, отчего загорелась экипировка одного из полицейских.

На помощь подразделениям муниципальной полиции пришла кантональная и железнодорожная. Против нападавших были применены водометы и резиновые пули, однако ситуацию не сразу удалось взять под контроль. Режим усиленно мобилизации сохранялся до 02:30 ночи (04:30 мск).

Беспорядки устроили активисты неформального движения, протестующего против того, что улицы Цюриха принимают, по их мнению, все более "буржуазный" облик. У манифестантов был транспарант "Вернем себе улицы!" В социальных сетях активисты пояснили, что в городе остается все меньше места для "альтернативных проектов".

Арестованы четверо участников беспорядков - двое швейцарцев, британец и один подданный Княжества Лихтенштейн. Всем им предъявлено обвинение в "мятеже" и нанесении материального ущерба, который исчисляется сотнями тысяч долларов.