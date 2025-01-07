Семь казахстанцев доставлены после ДТП под Самарой в больницы Уральска

Шестеро граждан Казахстана, в том числе двое детей, пострадавших в автомобильной аварии под Самарой, Россия, транспортированы сегодня с помощью 6 единиц санитарного автотранспорта в медицинские учреждения Уральска.

Шестеро граждан Казахстана, в том числе двое детей, пострадавших в автомобильной аварии под Самарой, Россия, транспортированы сегодня с помощью 6 единиц санитарного автотранспорта в медицинские учреждения Уральска.

Об этом сообщает казахстанские бюро Report со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

Еще одного пострадавшего казахстанца доставила бригада департамента ЧС.

После сообщения о ДТП на территории России с участием казахстанских граждан на место происшествия оперативно выехали шесть бригад cкорой помощи.

"С учетом тяжести повреждений и травм в составе бригад для оказания экстренной медпомощи находились детские и взрослые травматологи, хирурги, нейрохирург, реаниматолог, 6 фельдшеров. У пострадавших в аварии зафиксированы множественные травмы в виде сотрясения головного мозга, переломов конечностей, тазовых костей, позвоночника, ушибы, гематомы, состояние средней степени тяжести", - отметили в ведомстве.

Рано утром пятеро взрослых пострадавших доставлены для госпитализации в городскую многопрофильную больницу Уральска, двое детей в областную детскую многопрофильную больницу, где им оказывается полный объем медицинской помощи, уточнили в Минздраве.