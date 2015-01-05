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    Семьи погибших пассажиров самолета AirAsia получат компенсации

    Компенсация выдается для преодоления финансовых трудностей семьям на период поисков

    Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Семьи пассажиров, погибших в результате катастрофы самолета компании AirAsia, получат первоначальные компенсации в размере 24 тыс. долларов. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая (ЦТК).

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, по данным ЦТК, семьям жертв трагедии пришли письма от AirAsia, в которых им были предложены компенсации.

    "Компенсация выдается для преодоления финансовых трудностей семьям на период поисков, а не в связи с подтверждением факта гибели их родственников", - говорится в письме.

    Отмечается, что не все получатели письма подписали документ, потребовав внести изменения в ряд формулировок.

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