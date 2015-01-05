Семьи погибших пассажиров самолета AirAsia получат компенсации

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Семьи пассажиров, погибших в результате катастрофы самолета компании AirAsia, получат первоначальные компенсации в размере 24 тыс. долларов. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая (ЦТК).

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, по данным ЦТК, семьям жертв трагедии пришли письма от AirAsia, в которых им были предложены компенсации.

"Компенсация выдается для преодоления финансовых трудностей семьям на период поисков, а не в связи с подтверждением факта гибели их родственников", - говорится в письме.

Отмечается, что не все получатели письма подписали документ, потребовав внести изменения в ряд формулировок.