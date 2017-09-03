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    Семьи дипломатов, живущие в торгпредстве РФ в США, переехали в посольство

    Все связанные с этим вопросы решены

    Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Все шесть семей дипломатов, которые проживали на территории российской торговой миссии в Вашингтоне, были размещены на территории посольства России в США.

    Как передает Report, об этом рассказал РИА Новости пресс-секретарь посольства Николай Лахонин.

    "Все они размещены на территории посольства. Все связанные с этим вопросы решены", — заверил он.

    Госдеп ранее потребовал закрыть консульство России в Сан-Франциско и два здания торговых представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке до 2 сентября, мотивируя это ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ. Россия назвала эти действия недружественным шагом.

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