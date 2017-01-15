Семь человек погибли в ДТП в Саратовской области

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Семь человек погибли при столкновении Volvo с полуприцепом и минивена Toyota.

Как передает Report, об этом сoобшил ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Дмитрий Рассказов.

"Автомашина Volvo с полуприцепом, двигавшаяся из Пензы в сторону Саратова, сегодня ночью столкнулась с движущимся по встречной полосе минивеном Toyota. В результате аварии водитель и шесть пассажиров минивена от полученных травм скончались на месте", - сказал собеседник агентства.

Рассказов уточнил, что оба автомобиля съехали в кювет. ДТП произошло на 550-м километре автодороги Нижний Новгород - Саратов, в районе села Тарумовка Петровского района.

На данный момент устанавливаются личности погибших и все обстоятельства ДТП. На месте работают сотрудники ГИБДД и экстренные службы.