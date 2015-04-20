Семь человек погибли при затоплении шахты в центре КНР

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Семь человек погибли и еще 17 остаются заблокированными в шахте в провинции Шаньси в центральной части КНР после затопления. Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом передает агентство Синьхуа со ссылкой на спасателей.

Инцидент произошел накануне на шахте компании Datong Coal Mine Group. В момент затопления под землей находились 247 горняков, 223 из которых были эвакуированы.

В понедельник спасатели отыскали тела семи погибших шахтеров. В настоящий момент спасатели пытаются откачать из шахты воду. Судьба заблокированных горняков по-прежнему неизвестна.

Согласно предварительному расследованию, причиной затопления шахты могла стать скопившаяся на выработанной территории вода. В год на шахте добывается около 900 тысяч тонн угля.