​Семь человек погибли при обрушении дома в Египте

Баку. 2 Августа. REPORT.AZ/ Семь человек погибли при обрушении трехэтажного здания в провинции Сохаг в Египте.

Как передает Report, об это сообщил портал "Ахрам Онлайн".

В настоящее время спасатели пытаются извлечь тела погибших из-под обломков.

По данным портала, одной из причин обрушения являются земляные работы по строительству дома, примыкающего к рухнувшему зданию.

Отмечается, что обрушение зданий является частым явлением в Египте, из-за того, что строительство проходит без соблюдения норм безопасности.