 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Семь человек погибли при обрушении дома в Египте

    В настоящее время спасатели пытаются извлечь тела погибших из-под обломков

    Баку. 2 Августа. REPORT.AZ/ Семь человек погибли при обрушении трехэтажного здания в провинции Сохаг в Египте.

    Как передает Report, об это сообщил портал "Ахрам Онлайн".

    В настоящее время спасатели пытаются извлечь тела погибших из-под обломков.

    По данным портала, одной из причин обрушения являются земляные работы по строительству дома, примыкающего к рухнувшему зданию.

    Отмечается, что обрушение зданий является частым явлением в Египте, из-за того, что строительство проходит без соблюдения норм безопасности.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi