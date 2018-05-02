Семь человек погибли при атаке боевиков на пригород Багдада

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Не менее семи человек погибли, еще девять получили ранения во вторник в пригороде Багдада в результате атаки боевиков террористической группировки "Исламское государство".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, oб этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По его информации, вооруженное нападение совершено в Эт-Тармии на севере иракской столицы. Населенный пункт несколько дней назад оказался под контролем экстремистов в результате вооруженных столкновений с силовыми структурами.

На данный момент информация о числе погибших носит предварительный характер. Как уточняет канал со ссылкой на армейские источники, "жертвами атаки боевиков стало большое число мирных граждан".