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    Семь человек погибли при атаке боевиков на пригород Багдада

    Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Не менее семи человек погибли, еще девять получили ранения во вторник в пригороде Багдада в результате атаки боевиков террористической группировки "Исламское государство".

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, oб этом сообщил телеканал Al Arabiya.

    По его информации, вооруженное нападение совершено в Эт-Тармии на севере иракской столицы. Населенный пункт несколько дней назад оказался под контролем экстремистов в результате вооруженных столкновений с силовыми структурами.

    На данный момент информация о числе погибших носит предварительный характер. Как уточняет канал со ссылкой на армейские источники, "жертвами атаки боевиков стало большое число мирных граждан".

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