Семь автомобилей столкнулись на закрытой трассе в Казахстане

Массовая авария произошла 2 января на 1353-1425 км автодороги Алматы-Екатеринбург.

Массовая авария произошла 2 января на 1353-1425 км автодороги Алматы-Екатеринбург.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщает пресс-служба департамента полиции Карагандинской области.

В ДТП попали семь автомобилей, пострадавших нет, транспортные средства получили механические повреждения.

"Данные транспортные средства проехали в сторону Карагандинской области до закрытия дороги из-за ухудшения погодных условий. В районе п.Ошаганды при нулевой видимости столкнулись с впереди идущими автомашинами", - сообщил представитель департамента полиции Карагандинской области Бекзат Саулембаев.

Жителей и гостей области попросили воздержаться от дальних поездок и не выезжать за пределы населенных пунктов.