Секретная служба запретила Байдену подходить к скоплениям людей

Секретная служба США запретила американскому президенту Джо Байдену подходить к большим скоплениям людей из соображений безопасности.

Секретная служба США запретила американскому президенту Джо Байдену подходить к большим скоплениям людей из соображений безопасности.

Как передает Report , глава государства рассказал об этом журналистам на территории Белого дома после отпуска, проведенного в штате Делавэр.

"Чувствую себя хорошо - за исключением того, что я больше не могу подходить к толпе, Секретная служба мне не разрешает", - цитирует американского лидера пресс-пул Белого дома.

Отвечая на вопрос о причинах такого решения Секретной службы, которая, в частности, охраняет первых лиц государства, кандидатов в президенты и бывших лидеров, Байден подчеркнул: "Потому что они сказали, что это слишком опасно. Никто не может туда выходить".