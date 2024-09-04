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Секретная служба запретила Байдену подходить к скоплениям людей

Секретная служба запретила Байдену подходить к скоплениям людей Секретная служба США запретила американскому президенту Джо Байдену подходить к большим скоплениям людей из соображений безопасности.
Другие страны
4 сентября 2024 г. 01:07
Секретная служба запретила Байдену подходить к скоплениям людей

Секретная служба США запретила американскому президенту Джо Байдену подходить к большим скоплениям людей из соображений безопасности.

Как передает Report, глава государства рассказал об этом журналистам на территории Белого дома после отпуска, проведенного в штате Делавэр.

"Чувствую себя хорошо - за исключением того, что я больше не могу подходить к толпе, Секретная служба мне не разрешает", - цитирует американского лидера пресс-пул Белого дома.

Отвечая на вопрос о причинах такого решения Секретной службы, которая, в частности, охраняет первых лиц государства, кандидатов в президенты и бывших лидеров, Байден подчеркнул: "Потому что они сказали, что это слишком опасно. Никто не может туда выходить".

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Məxfi Xidməti Baydenə insanlara yaxınlaşmağı qadağan edib

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