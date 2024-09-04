Секретная служба запретила Байдену подходить к скоплениям людей

Секретная служба США запретила американскому президенту Джо Байдену подходить к большим скоплениям людей из соображений безопасности.
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"Чувствую себя хорошо - за исключением того, что я больше не могу подходить к толпе, Секретная служба мне не разрешает", - цитирует американского лидера пресс-пул Белого дома.
Отвечая на вопрос о причинах такого решения Секретной службы, которая, в частности, охраняет первых лиц государства, кандидатов в президенты и бывших лидеров, Байден подчеркнул: "Потому что они сказали, что это слишком опасно. Никто не может туда выходить".