Секретная служба США взяла на себя ответственность за безопасность избранного президента

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Секретная служба США и собственная охрана команды избранного президента Дональда Трампа не конфликтовали, федеральные силовики уже взяли на себя ответственность за охрану Трампа и его семьи.

Как передает Report, об этом сoобшил телеканалу CNN директор Секретной службы США, которая отвечает за безопасность первых лиц страны, Джозеф Клэнси.

Таким образом Клэнси опроверг информацию ряда американских СМИ о том, что такие конфликты имели место и личная охрана Трампа не была согласна с передачей своих полномочий Секретной службе.

"Нет вообще никаких трений", — сказал Клэнси и добавил, что несет "исключительную ответственность" за защиту президента и его семьи.

Что касается команды Трампа, то "они не присутствуют на наших (спецслужб) встречах", заявил чиновник. "Они не вооружены. Они больше штатные сотрудники, чем служба безопасности. Мы не взаимодействуем с ними", — добавил Клэнси.